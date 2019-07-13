رياضة | بعثة بنين تزور الأهرامات قبل الرحيل عن القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة بنين تزور الأهرامات قبل الرحيل عن القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رئيس بعثة بنين إبراهوما بزياره للاهرامات ورافقه كوفى كودجا المنسق الاداري، وعددا من المسئولين بالبعثة، قبل التوجه إلى بلادهم.

وأبدى أفراد البعثه انبهارا بما راؤه داخل الاهرامات والحضارة العريقة التى مرعليها آلاف السنين، مؤكدين على حظوظهم الجيدة بالتواجد في القاهرة ومشاهدة كل هذه المعالم.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة بنين القاهره صباح اليوم بعد أن تاجلت رحلة سفر البعثه عائده إلى بلادها، عقب الخروج من منافسات دور الثمانية للأمم الإفريقية.