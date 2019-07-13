رياضة | مدافع نيجيريا يحذر من خطورة الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع نيجيريا يحذر من خطورة الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد كينيث اوميرو مدافع نيجيريا باداء الجزائر قبل مباراة الفريقين التي تقام باستاد القاهرة غدا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال في المؤتمر السحفي الذي عقد اليوم: "علينا الحذر من الجزائر خاصة داخل منطقة الجزاء لانهم يمتلكون السرعة والمهارة، هم فريق قوي ونحن ايضا والكل جاهز لمباراة الغد ونتطلع للفوز."

وتابع: "الشخصية والاداء لدينا كل شئ للمضي قدما نحو اللقب، نمتلك الشباب والخبرة والمواهب بجانب الأداء التكتيكي مستوى عالي، وعلى ارضية الملعب تكون تلك الاشياء ميزة لنا واتمنى ان نستخدمها غدا للاطاحة بمنتخب الجزائر."

واضاف: "اثق في الحكام ولا يمكنني ان اعد بشئ كل ما علينا هو التحضير للمباراة."