رياضة | مدرب نيجيريا يجهز مفاجأة للجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يجهز مفاجأة للجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا على جاهزية فريقه لمواجهة الجزائر في المباراة التي تجمعهما غدا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا باستاد القاهرة.

قال روهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: "عقب المباراة الصعبة أمام جنوب افريقيا كان علينا أن نبدا الاستشفاء سريعا، وكان هناك اصابات طفيفة وحاولنا علاجها وبدانا في صباح اليوم التالي مباشرة للتحضير لمواجهة الجزائر."

اضاف: "شاهدنا تكتيك الجزائر مع اللاعبين وعقدنا جلسة لتحليل اداءهم، ونحاول أن نضع طريقة اللعب المناسبة لايقافهم."

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تابع: "منتخب الجزائر في التصفيات كان ضعيفا والآن أصبح قويا ويقدم أداءا متوازنا بين الدفاع والهجوم ولن تكون مباراة سهلة، ونحن نحترمهم للغاية، هم يتفوقون علينا الان دفاعا وهجوما استقبلوا اقل منا وسجلوا اكثر ايضا."

وقال: "اجرينا تغييرين على التشكيل قبل مواجهة جنوب افريقيا، ولدينا ٧ مهاجمين وكلهم جاهزين ومن الممكن أن نشاهد تغييرات على التشكيل غدا."

وتابع: "الجماهير المصرية تحب كرة القدم الجيدة وهم بالفعل لديهم بعض التعاطف معنا لكن في الوقت نفسه هم عرب مثل الجزائر ولا أعلم اذا كانوا سيشجعون فريقنا ام جيرانهم، واتمنى ان نحظى بثقتهم."

اضاف: "تغلبنا على احد المرشحين والآن سنواجه أفضل فريق في الادوار الأولى، والأربعة المتواجدين في المربع الذهبي كلهم مرشحون."