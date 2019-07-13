رياضة | أجيري يوجه رسالة أخيرة للجماهير المصرية قبل رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يوجه رسالة أخيرة للجماهير المصرية قبل رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مطار القاهرة صباح اليوم عقب الخروج من بطولة الأمم الإفريقية.

وتوجه أجيري، إلى إسبانيا بعد إقالة الجهاز الفني بالكامل عن تدريب الفراعنة، عقب الخروج من منافسات دور الستة عشر أمام جنوب إفريقيا بالهزيمة بهدف دون رد، ببطولة توتال مصر 2019.

وتلقى أجيري انتقادات شديدة من عدد من الجماهير التي تواجدت بالمطار، حيث جاء رده على تلك الانتقادات بأنه كان يتمنى إسعادهم وإفراح الشعب بأكمله ولكنها كرة القدم.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالوقت الحالي حتى 19 يوليو الجاري.