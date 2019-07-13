رياضة | الأهلي يتدرب على فترتين اليوم بمعسكر إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب على فترتين اليوم بمعسكر إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريب على فترتين اليوم السبت ضمن معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في مدينة اليكانتي الإسبانية.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري.

يذكر أن الأهلي خاض مبارتين وديتين أمام سوكر سمارت الإسباني ونيو بورت كاونتي الإنجليزي ، خلال المعسكر الذي انطلق يوم السبت الماضي.