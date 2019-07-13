شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد «أمم أفريقيا 2019» أول نهائي عربي منذ 15 عامًا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حاليًا، إلى مراحلها الأخيرة بعد انتهاء منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة، وتأهل 4 منتخبات إلى المربع الذهبي وهي «السنغال ونيجيريا والجزائر وتونس».

وأقيمت مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث فاز منتخب السنغال على نظيره البنيني بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب نيجيريا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، كما تأهلت الجزائر بعد الفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، وأكمل منتخب تونس المربع الذهبي للبطولة القارية، بعد فوزه على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي غدا الأحد، حيث سيلعب منتخب تونس مع السنغال على استاد 30 يونيو «الدفاع الجوي»، في السادسة مساء، فيما يلتقي المنتخب الجزائري مع نيجيريا على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم ذاته.

ويحمل المنتخبان التونسي والجزائري، أحلام الجماهير العربية في البطولة الأفريقية، بعد تأهلهما للدور نصف النهائي.

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وقد يكون الطريق ممهدًا من أجل مشاهدة نهائي عربي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة القارية، في حال نجح منتخب تونس في الفوز على السنغال، وكذلك فوز منتخب الجزائر على نيجيريا، لتجمع المباراة النهائية بين المنتخبين العربيين، وذلك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

المرة الأولى التي شهدت مواجهة عربية خالصة في نهائي كأس الأمم الإفريقية، كانت في نسخة البطولة عام 1959 والتي أقيمت في مصر، حيث جمع النهائي بين منتخبي مصر والسودان، وفاز الفراعنة حينها باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد التغلب على السودان بنتيجة 2-1.

أما المرة الثانية والأخيرة التي شهدت تواجد منتخبين عربيين في نهائي كأس الأمم الإفريقية، فكانت في نسخة البطولة عام 2004 التي أقيمت في تونس، حيث جمع النهائي بين تونس، صاحبة الضيافة، ومنتخب المغرب، وانتهى اللقاء بفوز «نسور قرطاج» بنتيجة 2-1.

ومنذ نهائي عام 2004، لم يتأهل منتخبان عربيان معا إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وهو ما قد يحدث في النسخة الجارية بمصر، حيث تظل الفرصة سانحة للمنتخبين التونسي والجزائري، لتكرار الأمر بعد 15 عاما.

جدير بالذكر أن منتخب تونس سبق له التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة عام 2004، فيما حصل على الوصافة مرتين عامي 1965 و1996، كما حصد المركز الثالث مرة وحيدة عام 1962، والمركز الرابع مرتين عامي 1978 و2000.

أما المنتخب الجزائري فتوج باللقب الإفريقي مرة وحيدة أيضا عام 1990 التي أقيمت في الجزائر، فيما حصد الوصافة مرة واحدة أيضا عام 1980، ونال المركز الثالث مرتين عامي 1984 و1988، والمركز الرابع مرتين عامي 1982 و2010.