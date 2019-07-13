شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للزمالك: الحديث عن تدعيمات الفريق بعد الانتهاء من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تركيز الجهاز الفني في المباريات المتبقية في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، رافضًا الحديث عن تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

وقال «جلال»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إنه سيعقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس النادي، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، عقب الانتهاء من مباريات الدوري، لوضع التصور الخاص بالمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

وأشار «جلال» إلى أنه تحدث مع لاعبي الفريق حول أهمية المباريات الثلاث المتبقية بالدوري، مطالبًا إياهم بالفوز.

وأضاف خالد جلال أن مصطفى فتحي لاعب كبير، وعودته ستكون إضافة قوية للفريق خلال المباريات المتبقية، ويتم تجهيزه بصورة تدريجية بعد أن شارك في جزء من مباراه أمونيا القبرصي الودية.