شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعدد مكاسب معسكر الزمالك في قبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الشكر إلى مرتضى منصور، رئيس النادي، ومجلس الادارة، على توفير معسكرين إعداد للفريق في غاية الأهمية، الأول في مدينة 6 أكتوبر، وتم خلاله التركيز على الشق البدني، والثاني خارجي بقبرص، وتم خلاله خوض مباريات قوية وتدريبات عنيفة للغاية.

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وأكد المدير الفني للزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، رضاه بنسبة كبيرة عن معسكر إعداد قبرص، في ظل خوض مباريات مع أندية قوية بالدوري القبرصي، بخلاف أداء تدريبات بدنية وتكتيكيه وخططية، من أجل الاستعداد لاستئناف اللقاءات المتبقية ببطولة الدوري العام.

وأوضح خالد جلال أن نتائج المباريات مرضية تمامًا، خاصة أنها مع أنديه قوية، بخلاف مشاركة جميع اللاعبين وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا للمرحلة المقبلة، والدفع بالعناصر التي كانت غائبة لفترات طويلة خلال الموسم، بالإضافة لاكتشاف مواهب صاعدة.

وأشار المدير الفني إلى أن جميع اللاعبين طوال فترة معسكر قبرص كانوا في قمة الانضباط والالتزام، والكل كان حريص على تنفيذ التعليمات والتوجيهات على الوجه الأكمل، مضيفًا أن المعسكر ساهم في زيادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين، وتجهيز جميع العناصر للمباريات المقبلة.