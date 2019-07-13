يوفنتوس يفضل دي ليخت على بونوتشي وكيليني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن بند في الاتفاق المبرم بين الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، ومسؤولي يوفنتوس.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن الاتفاق تم بين يوفنتوس وأياكس ودي ليخت، ولا يتبقى سوى تفاصيل صغيرة لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي ليخت، سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 12 مليون يورو، والذي سيصبح بعد خصم الضرائب الإيطالية 10 ملايين فقط.

وأشارت إلى أن اتفاق يوفنتوس مع دي ليخت صاحب الـ19 عامًا سيجعل الأخير المدافع صاحب الراتب الأعلى في الدوري الإيطالي.

وسيتفوق المدافع الهولندي على زميليه المحتملين في الخط الخلفي للسيدة العجوز، ليوناردو بونوتشي، وجورجيو كيليني، رغم فوزهما بالكثير من الألقاب مع اليوفي خلال السنوات الأخيرة وامتلاكهما لخبرات كبيرة.