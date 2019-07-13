الهلال السعودي يضم مدافع كوريا الجنوبية

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت، ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وذكر الهلال في بيان نشره عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم السبت: "وقعت إدارة النادي برئاسة سعد بن نافل، عقدا مع اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مدته 3 مواسم، بداية من الموسم المقبل (2020/2019)، مع أفضلية التجديد لموسم رابع".

وأضاف النادي السعودي: "جانج هيون سو التحق بمعسكر الهلال المقام حاليا في مدينة لينز النمساوية".

ولعب جانج هيون سو، البالغ من العمر 27 عاما، لأندية طوكيو الياباني على فترتين، وجوانجزو الصيني، وحصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية 2014.

وخاض المدافع جانج هيون سو 58 مباراة مع المنتخب الأول لكوريا الجنوبية، سجل فيها ثلاثة أهداف.