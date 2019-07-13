شكرا لقرائتكم منتخب ناشئات السلة يطير إلى البوسنة للدخول بمعسكر خارجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تطير اليوم بعثة منتخب ناشئات كرة السلة تحت 16 سنة إلى البوسنة للدخول فى معسكر خارجى على أن يستمر حتى 29 يوليو الجارى.
ويأتى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى البطولة الإفريقية التى تقام برواندا نهاية الشهر الجارى .
وتضم بعثة المنتخب فى المعسكر كل من فريدة خالد وهالة على و فريدة تامر و رنا محمد و اية خالد و فريدة البندارى و جنى حازم و ياسمين علاء الدين ولجين محمد سامى و ملك محمد و فريدة حسن و رقية محمود ومنة الله شريف و رضوى علاء الدين.
يذكر أن منتخب الناشئين اولاد تأهل إلى نصف نهائى البطولة الإفريقية التى تقام بالرأس الأخضر.
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