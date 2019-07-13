شكرا لقرائتكم إنضمام الرباعى الدولى لمعسكر الاهلى فى إسبانيا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن رباعي الفريق الدولي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، سينضم اليوم السبت لمعسكر الفريق المقام في مدينة اليكانتي الإسبانية.

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وأوضح أن اللاعبين سيغادرون القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران متجهة الى مدينة برشلونة ، ثم يستقلون طائرة ثانية إلى مطار اليكانتي ومن المقرر وصولهم لمقر إقامة الفريق في السابعة مساء.

وكان الجهاز الفني قد منح الرباعي الدولي راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليا.