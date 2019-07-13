شكرا لقرائتكم فندق إقامة الزمالك بقبرص يودع الأبيض باحتفالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظمت إدارة الفندق بقبرص احتفالية لبعثة الزمالك على حمام السباحة، مساء آمس الجمعة قبل عودة البعثة البيضاء إلى القاهرة، اليوم السبت، بعد نهاية المعسكر المغلق الذى خاضه الفريق فى قبرص منذ الإثنين قبل الماضى، والذى استمر لقرابة 13 يومًا.

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وحرص خالد جلال، المدير الفنى للفريق الأبيض، على علاج كافة الأخطاء على مستوى الدفاع والهجوم خلال ذلك المعسكر والعمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين من خلال مشاركاتهم فى الوديات، وذلك بعدما خاض الفريق 4 مباريات ودية فى المعسكر، وذلك استعدادا لخوض مبارياته فى الدورى الممتاز.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.