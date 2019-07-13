شكرا لقرائتكم منتخب السلة تحت 16سنة يتوجه للبوسنة استعدادا للمشاركة بالبطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجهت بعثة منتخب السلة للناشئات تحت 16 سنة إلى البوسنة لإقامة معسكر خارجى فى إطار الاستعداد للمشاركة بالبطولة الأفريقية ، المقرر إقامتها نهاية الشهر الجارى .

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 20 يوليو ، على أن يطير بعدها إلى رواندا للمشاركة فى البطولة .

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وتضم بعثة المنتخب فى المعسكر كلا من فريدة خالد وهالة على وفريدة تامر ورنا محمد وآية خالد وفريدة البندارى، وجنى حازم وياسمين علاء الدين ولجين محمد سامى وملك محمد وفريدة حسن، ورقية محمود ومنة الله شريف ورضوى علاء الدين .

وفيما يخص منتخب الأولاد فتأهل إلى نصف نهائى البطولة الأفريقية بالرأس الأخضر ، و يلتقى اليوم مع غينيا