شكرا لقرائتكم سموحة يطلب استعارة مدحت فقوسة من الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولى نادى سموحة من نظرائهم فى الاسماعيلى، طلب رسمى لإستعارة مدحت فقوسة لاعب الدراويش بنية البيع النهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى النادى الإسماعيلى فاكساً رسمياً من النصر العمانى يطلب فيه الحصول على خدمات مدحت فقوسة، لاعب الفريق، ولم يستقر مسئولو الدراويش على القرار النهائى سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو رفض العرضين.

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وتعرض فقوسة للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة على هامش مشاركته فى ودية الفريق مع القناة مؤخرا، والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف، وكشفت الأشعة غيابه عن الفريق عشرة أيام .

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.