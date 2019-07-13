صفقة تبادلية بين الوداد المغربي والزمالك .. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل دخل نادي الزمالك المصري لكرة القدم، المفاضاوت فى صفقة تبادلية لمقايضة لاعبه المغربي حميد أحداد بلاعب الوداد الرياضي إسماعيل الحداد، حيث أصبح الأول خارج حسابات القلعة البيضاء، لأنه من الصعب وجود مكان له ضمن تشكيلة الأبيض .
وكشف موقع le 360 مغربي ، أن مسئولو الوداد الرياضي يرفضون الحسم في الصفقة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد خلفا للتونسي فوزي البنزرتي المنتقل للإشراف على النجم الساحلي.
وكان إسماعيل الحداد قريبا في الميركاتو الصيفي الماضي من مغادرة الوداد الرياضي بعد توصله بعرض من الدوري الإماراتي، كما كان قريبا من الالتحاق بالدوري السعودي في الميركاتو الشتوي.
ويشرف يوسف أشامي والسينغالي موسى نداو على تداريب الوداد الرياضي في انتظار التعاقد مع مدرب جديد، كما أن نابي مناف عاد إلى استئناف عمله بالفريق الأحمر بعد توصله إلى اتفاق مع سعيد الناصيري لتجديد عقده.
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