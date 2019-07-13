شكرا لقرائتكم أجيرى: حزين للشكل السيء لمنتخب مصر.. وكان نفسى أفرّح الشعب الطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، حزنه العميق بسبب الخروج المبكر للفراعنة من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2019 التى تقام فى مصر حاليا.

ودخل أجيرى فى مناقشات مع بعض الجماهير المصرية أثناء تواجده فى مطار القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا صباح اليوم، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذى ظهر عليه المنتخب خلال البطولة.

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ورد أجيرى على الجماهير ، قائلا:" حزين جدا لهذه الصورة والشكل السيء الذى ظهر به المنتخب فى البطولة، كان نفسى أعمل حاجة لهذا البلد الجميل وأفرح الشعب الطيب".

وكان اتحاد الكرة قرر إقالة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بالكامل عقب الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة فى مصر حاليا، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.