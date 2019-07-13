بالصور.. أشرف صبحي يضع حجر الأساس لمركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي البهجي:

قام صباح اليوم السبت أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وشريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز شباب الجزيرة ٢ بالسادس من أكتوبر.

وأكد صبحي ـ على هامش وضعه حجر الأساس لمركز الشباب ـ على أن المشروع يهدف خدمة قطاع عريض من ساكني مدينة السادس من أكتوبر طبقًا لرؤية وزارة الشباب والرياضة للإهتمام بالمصريين والعمل على تقديم أفضل خدمات لهم؛ حيث يتضمن الفرع الجديد العديد من الخدمات منها ٤ قاعات للإسكواش، ملعب قانوني ومدرجاته، ٢ ملعب خماسي، حمام سباحة أوليمبي، بالإضافة إلى منطقة اطفال وقاعة إحتفالات تسع ٥٠٠ شخص.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهة المنفذة للمشروع وهي الهيئة العربية للتصنيع للإنتهاء من المشروع في مدة تقارب ثمانية أشهر، مشددًا على إقامة مركز للعضوية والترويج لها وإنشاء اللائحة الخاصة به.