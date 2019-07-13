هل يستغل الشيخ فرصته الأخيرة للبقاء في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

منذ انتقال أحمد الشيخ من صفوف مصر المقاصة للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية لموسم (2014 -2015) ولم يعرف اللاعب طريق الاستقرار في صفوف الفريق الأحمر.

ربما الإصابات عطلته بعض الشيء مع الأهلي إلا أن صاحب الـ26 عامًا كان يجد التألق خارج أسوار الجزيرة وهذا ما حدث عندما عاد إلى صفوف المقاصة على سبيل الإعارة في موسم (2016 -2017).

عودة الشيخ للمقاصة كانت بمثابة طوق النجاة من أجل أن يُعيد اللاعب بريقه من جديد بقميص الفريق الفيومي لينجح اللاعب في ذلك ويسجل 17 هدفًا في الدوري ويصنع تسع تمريرات حاسمة ليكون هداف المسابقة المحلية.

- إثبات الذات

في موسم (2016 -2017) حاول أحمد الشيخ أن يكرر نفس الإنجاز الذي حققه مع المقاصة عندما عاد للأهلي خاصة بعد إصرار من حسام البدري المدير الفني وقتها للفريق الأحمر للاستفادة من إمكانيات الشيخ.

الشيخ عاد بالفعل ليحقق بداية كانت جيدة بعدما سجل هدفًا في شباك طلائع الجيش في الأسبوع الأول من البطولة المحلية.

الجميع ظن أن الشيخ سيكون الورقة الرابحة في تشكيل البدري إلا أنه لم يشارك سوى في 10 مباريات سجل خلالها هدفين أمام الجيش وإنبي ليعود اللاعب إلى نقطة الصفر.

سوق الانتقالات الشتوية شهدت تغير مسار اللاعب من الأهلي لخوض تجربة جديدة لكن هذه المرة في الملاعب العربية وتحديدًا بانتقاله لصفوف الاتفاق السعودي.

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10 مباريات للشيخ كانت هذه عدد مشاركات لاعب الأهلي مع فريقه السعودي سجل خلالها هدف وصنع هدفين.

- فترة ذهبية

بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون وتولي محمد يوسف القيادة الفنية للأهلي بصورة مؤقتة كان أحمد الشيخ أحد أهم الأوراق الرابحة وقتها للفريق.

الشيخ شارك مع الأهلي تحت قيادة يوسف في ست مباريات استطاع خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدف.

- بداية مع لاسارتي

مع تعيين الأوروجوياني مارتن لاسارتي قيادة الأهلي بصورة رسمية بدأ أحمد الشيخ أساسيًا إلا أن صاحب الـ26 عامًا تعرض للإصابة بعدها ليبتعد اللاعب عن الظهور بصورة منتظمة.

26 مباراة غاب فيها الشيخ عن الظهور مع الأهلي مكتفيًا بالمشاركة لمدة ست دقائق في مباراة الإنتاج الحربي خلال ولاية لاسارتي حيث عانى اللاعب من سلسلة إصابات متتالية أبعدته عن التواجد.

- تألق وفرصة

بدأ الشيخ في نيل استحسان لاسارتي في الفترة الأخيرة خاصة خلال المعسكر الذي يخوضه الفريق حاليًا في أسبانيا حيث استطاع اللاعب أن يسجل ثلاثة أهداف في مباراتي الأهلي الوديتين.

الشيخ كان اسمه مرتبطًا بالانتقال لصفوف المصري البورسعيدي والذي يقوده إيهاب جلال بجانب العودة لمصر المقاصة، إلا أن مصدر بالأهلي كشف ليلا كورة بأن لاسارتي تمسك باللاعب وعدم رحيله في إشارة إلى عودته ضمن حسابات المدرب الأوروجوياني خلال الموسم الجديد.