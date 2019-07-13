أحمد مرتضى للاعب الزمالك: رحيلك مشروط حتى موسم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة لأحد لاعبي الزمالك "دون ذكر اسمه"، وأكد له بأنه حتى موسم 2022 لا يستطيع الرحيل إلا بموافقة إدارة الزمالك.

وقال نجل رئيس نادي الزمالك في رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "رسالتي للاعب نادي الزمالك، حتى موسم 2022، اعلم أنك لا تستطيع الذهاب لأي نادي إلا بموافقة إدارة الزمالك".

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وواصل "نصيحة، الزمالك ورئيسه وأمير مرتضى لن يقبلوا بذلك الأسلوب، سواء أردت الرحيل أو تعديل".

واختتم أحمد مرتضى رسالته للاعب الزمالك "الزمالك فريق 30 لاعب وليس مجرد لاعب".

الجدير بالذكر، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب نادي الزمالك، غادر البلاد متجها نحو تركيا وفقا لمصدر، حيث يستعد للتفاوض مع أحد الأندية من أجل الرحيل عن نادي الزمالك في الموسم الجديد.