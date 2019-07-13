فيدرر يقلق عشاقه قبل موقعة ديوكوفيتش

قال السويسري روجر فيدرر بعد الفوز على رفائيل نادال في نصف نهائي ويمبلدون للتنس إنه منهك، وإن الإسباني لعب بشكل مذهل كي يظل في المباراة.

وأكد المصنف الثالث العالم: “أنا مرهق بشدة.. كان الأمر صعباً في النهاية.. بذل مجهوداً غير عادي كي يظل في اللقاء”، وذلك عقب انتهاء المباراة في تصريحات أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتابع فيدرر: “كان اللعب اليوم ممتعاً، كان الجمهور رائعاً..المجموعة الأولى لا تصدق، وعاد بشكل قوي للغاية في الثانية”، وذلك قبل مواجهته الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمرة الثالثة في نهائي ويمبلدون.

وأضاف اللاعب السويسري عن مواجهة ديوكوفيتش: “لعب على نحو رائع أمام روبرتو باوتيستا الذي قدم بطولة أكثر من هائلة.. أتمنى أن أفوز عليه، لكن ذلك سيكون صعباً للغاية”.

من جانبه، أبرز نادال أنه “سيتعافى في أقرب وقت من الهزيمة التي مني بها أمام فيدرر”، وقال: “ليس هناك تاريخ محدد ولا موعد بعينه”.