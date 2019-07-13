الأرقام تكشف سر فوز البرازيل بكوبا أمريكا

كشفت الإحصاءات النهائية لكوبا أمريكا 2019 التي نشرها اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) عن هيمنة البرازيل على نسبة الاستحواذ على الكرة والتمريرات الصحيحة وألمع اللاعبين، وهو ما أدى لفوزها باللقب القاري.

وسجلت البرازيل إجمالاً 13 هدفاً، مقابل سبعة لبيرو والأرجنتين وتشيلي وأوروغواي، بينما استقبلت شباك “السيليساو” هدفاً وحيداً.

كما بلغت نسبة استحواذ المنتخب البرازيلي 88.2%، فضلاً عن أعلى معدل تمريرات صحيحة بـ64.5%، وأكبر عدد من التمريرات (ثلاثة آلاف و360 تمريرة)، وأكبر عدد من التمريرات داخل نصف ملعب المنافس (ألف و855 تمرير).

وورد في بيان الاتحاد القاري أن “البرازيل هي أول منتخب يتلقى الهدف الأول في شباكه خلال مباراة النهائي فقط من كوبا أمريكا”.

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ومن حيث اللاعبين الأكثر تألقاً، استحوذت البرازيل على نصيب الأسد أيضاً، إذ ن هداف البطولة هو إيفرتون بثلاثة أهداف، وأفضل صانع أهداف كان مواطنه روبرتو فيرمينو مناصفة مع التشيلي تشارلس أرانغيث (بثلاثة تمريرات حاسمة لكل منهما).

بالمثل، كان فيرمينو هو اللاعب الأكثر مشاركة في صناعة وإحراز الأهداف، بينما كان زميله فيليبي كوتينيو هو الأكثر تسديداً على مرمى المنافسين بواقع 21 محاولة.

كذلك جاء البرازيلي أليسون كأفضل حارس مرمى في كوبا أمريكا، بينما جاء قائد “راقصي السامبا” كأفضل لاعب في البطولة.