أجيري يغادر القاهرة بعد إقالته من تدريب منتخب مصر

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، غادر القاهرة صباح اليوم السبت، بعد قرار إقالته من تدريب الفراعنة. اليوم السبت، بعد قرار إقالته من تدريب الفراعنة. وكان اتحاد الكرة قرر إقالة المدرب المكسيكي بعدما خرج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد منتخب جنوب أفريقيا.

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