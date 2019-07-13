وزير الشباب يدشن مبادرة لممارسة الرياضة فى الميادين والحدائق العامة

يدشن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى التاسعة مساء اليوم السبت بمركز شباب الجزيرة مبادرة « خليك رياضى - Be Fit» والتى ينظمها الاتحاد المصرى ل"ستريت وورك اوت –رياضة الشارع "برئاسة اسلام قرطام.

وتهدف المبادرة التى تقام فعاليتها برعاية وزير الرياضة، الى مساهمة فى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من خلال عمل "جيم مفتوح " فى كافة الحدائق والميادين العامة بمصر وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية

فى الشارع للتشجيع على ممارسة الرياضة " دون تحمل اعباء مالية خاصة فى ظل ارتفاع اشتراكات الاندية

ويكرم وزير الرياضة واسلام قرطام رئيس الاتحاد عدد من الشخصيات الرياضية تقديرا لتاريخهم وعطائهم للرياضة المصرية ومن بينهم الكباتن حسن شحاته وطاهر ابوزيد وايمن يونس وشوقى غريب وحسنى عبدربه وعبد الحليم على وكرم جابر واحمد الاحمر فضلا عن تكريم الفنان

حكيم لمشاركته فى حفل افتتاح بطولة امم افريقيا باغنية "متجمعين"

ويقام على هامش المبادرة فى الساعة السادسة مساءا بطولة الجمهورية ل"ستريت وورك اوت –رياضة الشارع" والمؤهلة لبطولة العالم وستريت وورك أوت «رياضة الشارع» عبارة عن رياضة تتخطى الغرف والقاعات المغلقة لتمارس فى الهواء الطلق فى الأماكن العامة «الحدائق.. الميادين.. الكورنيش»، خاصة أن أدواتها بسيطة ونالت إعجابا وإقبالا كبيرين من الشباب، وهى عبارة عن رياضة بدنية ونشاط حركي، بتمارين تساعد على تطوير اللياقة البدنية، والبناء العضلي والصحة بشكل عام، بحيث يستغل وزن جسم المتدرب في تقوية عضلاته ولياقته البدنية