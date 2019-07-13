رياضة | الأهلي يقترب من خطف نجم الإسماعيلي "المتمرد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من خطف نجم الإسماعيلي "المتمرد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمود متولي مدافع فريق الإسماعيلي تمديد عقده مع الدراويش خلال الفترة الحالية رغم مفاوضات الإدارة مع اللاعب.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يرفض فيها محمود متولي تجديد عقده مع الإسماعيلي ليتحول الأمر لإدارة النادي لحسم موقفه في الفترة لقادمة.

قرار محمود متولي بالتمسك برفض تجديد عقده مع الإسماعيلي يفتح الباب أمام الأهلي لبدء التفاوض مع اللاعب والذي سيحق له التعاقد مع أي ناد آخر في يناير المقبل علماً بأن عقده سينتهي مع الدراويش في الموسم المقبل.