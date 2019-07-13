رياضة | ريال مدريد يتجاهل خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتجاهل خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي ريال مدريد صدمة لنجم وسط الفريق خاميس رودريجيز خلال الساعات الماضية بسبب عدم تهنئته بعيد ميلاده.

جيمس رودريجيز بلغ 28 من عمره يوم أمس 12 يوليو، العديد من الفرق التي لعب لها هنأته بعيد ميلاده بإستثناء ريال مدريد.

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هذا شيء لم يكن متوقعاً من ريال مدريد ، الكولومبي وصل لريال مدريد قادماً من موناكو كأحد اللاعبين الكبار مع موهبته العظيمة التي أظهرها طوال حياته المهنية وأثناء كأس العالم في البرازيل 2014.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن ريال مدريد يرغبون بوضوح أن يغادر جيمس الفريق هذا الصيف، إلا أنهم ما زالوا مالكين لحقوقه الرياضية، وكان لاعباً مهماً في سنواته الأولى الذي أرتدى فيها قميص ريال مدريد، حين أبرز مهاراته وحاول إعطاء كل شيء للنادي.

يبدو أمراً غريباً أن رواد النادي الأبيض لم يتذكروا الكولومبي في عيد ميلاده، بإعتبار أنهم فعلوا ذلك مع فينيسيوس جونيور.