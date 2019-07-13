رياضة | الأهلي الإماراتي يفاوض طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي الإماراتي يفاوض طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي الأهلي الإماراتي مفاوضات مع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويتمسك الزمالك ببقاء طارق حامد مع الفريق كونه واحد من اللاعبين الأساسيين داخل الفريق مما دفع اللاعب لطلب ترضية مالية مناسبة للاستغناء عن العروض الخليجية.

ويعد هذا العرض الثاني الخليجي لطارق حامد خلال الفترة الحالية بعدما تلقى عرضاً سابقاً من اتحاد جدة السعودي وذلك بعد ظهور المميز في الفترة الماضية سواء مع الزمالك أو مع المنتخب الوطني.