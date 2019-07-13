رياضة | خاص| كهربا يفاضل بين 4 عروض.. والزمالك في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| كهربا يفاضل بين 4 عروض.. والزمالك في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك، أن اللاعب لا يزال يفاضل بين 4 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر المقرب من كهربا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": كهربا لم يحسم وجهته حتي الآن رغم السفر لتركيا، اللاعب يفاضل بين 4 عروض من بينهم نادي دينزلي سبور.

واضاف المصدر، أن كهربا سيعقد جلسات مع مسئوولين الأندية المهتمين بضمه لحسم وجهته المقبلة.

وعن العودة من جديد للزمالك، اشار المصدر إلى أن كل الأمور واردة في ظل العروض التي تقدم للاعب خلال الفترة الحالية.