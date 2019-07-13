الان تتابع الهلال يعطي «الحبسي» الضوء الأخضر للرحيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال السعودي أعطى الضوء الأخضر لحارسه العماني علي الحبسي لدراسة العروض المقدمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وخرج من حسابات الهلال في الموسم المقبل، خصوصاً وأنه ابتعد عن المشاركة في معظم مباريات “الزعيم” في الموسم الماضي، في ظل تألق الحارس عبد الله المعيوف. وسبق للحارس العماني المخضرم اللعب في صفوف بولتون وويغان أتلتيك الإنجليزيين.

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