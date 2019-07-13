تمديد التحقيقات في اتهام نيمار بالاغتصاب

منح القضاء البرازيلي وقتا إضافيا للشرطة، لاستكمال التحقيقات في اتهام مهاجم السيليساو، نيمار، باغتصاب عارضة أزياء في باريس.

وذكرت مصادر قضائية أنه سيتم منح الشرطة 30 يوما إضافيا، تبدأ فور تسلمها إذنا بهذا الشأن من القاضية، آنا باولا جوميس جالفاو، من محكمة العنف المنزلي والأسري ضد المرأة في ساو باولو.

وبحسب صحيفة (فوليا دي ساو بالو) فإن مقاطع الفيديو، التي تم تسجيلها في الفندق الذي شهد الواقعة محل النظر، وصلت إلى البرازيل، لكن السلطات لم تفحصها بعد.

Advertisements

وكان نيمار قد أدلى بأقواله أمام القضاء البرازيلي، في ولاية ريو دي جانيرو، بشأن احتمال ارتكابه جريمة سيبرانية، لنشره على حساباته بالشبكات الاجتماعية المحادثة التي أجراها مع العارضة، والتي تظهر فيها صور خاصة لها.

وأقدم نيمار على نشر هذه المحادثات عبر "إنستجرام"، بهدف نفي التهمة عنه.

يُذكر أن مستقبل النجم البرازيلي يحيط به الكثير من الجدل حاليًا، في ظل تقارير صحفية عديدة، حول رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة.