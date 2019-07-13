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تمديد التحقيقات في اتهام نيمار بالاغتصاب

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منح القضاء البرازيلي وقتا إضافيا للشرطة، لاستكمال التحقيقات في اتهام مهاجم السيليساو، ، باغتصاب عارضة أزياء في باريس.

وذكرت مصادر قضائية أنه سيتم منح الشرطة 30 يوما إضافيا، تبدأ فور تسلمها إذنا بهذا الشأن من القاضية، آنا باولا جوميس جالفاو، من محكمة العنف المنزلي والأسري ضد المرأة في ساو باولو.

وبحسب صحيفة (فوليا دي ساو بالو) فإن مقاطع الفيديو، التي تم تسجيلها في الفندق الذي شهد الواقعة محل النظر، وصلت إلى البرازيل، لكن السلطات لم تفحصها بعد.

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وكان نيمار قد أدلى بأقواله أمام القضاء البرازيلي، في ولاية ريو دي جانيرو، بشأن احتمال ارتكابه جريمة سيبرانية، لنشره على حساباته بالشبكات الاجتماعية المحادثة التي أجراها مع العارضة، والتي تظهر فيها صور خاصة لها.

وأقدم نيمار على نشر هذه المحادثات عبر "إنستجرام"، بهدف نفي التهمة عنه.

يُذكر أن مستقبل النجم البرازيلي يحيط به الكثير من الجدل حاليًا، في ظل تقارير صحفية عديدة، حول رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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