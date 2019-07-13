اليوم.. عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاده الـ34...

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت عبد الله السعيد نجم بيراميدز بعيد ميلاده الـ34، حيث ولد السعيد في محافظة الاسماعيلية عام 1985.
عبد الله السعيد صاحب مسيرة كروية ناجحة في الملاعب بدءا من الاسماعيلي بقطاع الناشئين، ثم انضم إلى الفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسئولو القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب .
ومع الأهلي تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات التي جاءت كالتالي: 4 ألقاب دوري عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتين من كأس االسوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا.
وخاض عبد الله السعيد تجربة احتارفية قصيرة في صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندي ثم انتقل إلى الدوري السعودي عبر نادي أهلي جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابات نادي بيراميدز.
ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة في عام 2008، وشارك في 45 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف .
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