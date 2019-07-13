شكرا لقرائتكم سيدات الطائرة يواجهن الكاميرون بنصف نهائي بطولة إفريقيا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يصطدم منتخب سيدات الكرة الطائرة بنظيره الكاميرنى اليوم السبت فى إطار منافسات نصف نهاىى بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر بصالة أكتوبر الدولية بمشاركة 7 منتخبات.
فيما يلتقى فى نفس الدور منتخبا كينيا و السنغال فى تمام السادسة ، قبل أن يقام لقاء مصر و الكاميرون فى الثامنة مساءا .
وكان منتخب سيدات الطائرة تقابل فى لقاء الافتتاح أمام السنغال مساء الثلاثاء ونجح فى الفوز بنتيجة 3/0 قبل أن يهزم المغرب 3/2 و يتأهل إلى نصف النهائى .
ومن المقرر أن يقام النهائى غدا الأحد، حيث حصلت المنتخبات المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات امس الجمعة.
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