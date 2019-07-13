شكرا لقرائتكم طارق حامد يتلقى عرضا من الأهلى الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، عرضًا جديدًا من الأهلى الإماراتى من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون العرض الثانى للاعب من أندية الخليج بعدما وصله عرض رسمى مؤخرًا من اتحاد جدة السعودى، وبذلك يكون لدى اللاعب عرضين فى الوقت الحالى، ويتمسك اللاعب بخوض تجربة خليجية فى الموسم المقبل، من أجل تأمين مستقبله من الناحية المالية وفقًا لرؤيته وما كشفه مصدر مقرب منه.

وفى هذا الشأن، يتمسك مسئولى الزمالك باستمرار طارق حامد ضمن صفوف الفريق، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية التى ساهمت فى حصد البطولات للأبيض خلال السنوات الأخيرة، وأن تعويض رحيله لن يكون سهلاً، لذلك ترى الإدارة البيضاء ضرورة استمرار اللاعب، ووفقًا لما كشفه مصدر مقرب من طارق حامد أن اللاعب ليس لديه أى مانع فى البقاء بقلعة ميت عقبة أيضًا ولكن بشرط الحصول على ترضية مالية مناسبة نظير الاستغناء عن العروض الخليجية، حيث يرى طارق حامد أنه فى حالة ترضيته بصورة مالية جيدة عن تلك العروض سيصرف النظر عنها ويستمر مع الفريق الأبيض فى الموسم القادم.

كما ترفض إدارة الزمالك فى حالة تمسك طارق حامد بالرحيل، أن يكون رحيله على سبيل البيع النهائى، مشترطين رحيله لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية إضافة بند فى العقد يتيح للنادى الذى سينتقل له أحقية الشراء نظير مقابل مالى ضخم لم يحصل من قبل فى تاريخ انتقالات القلعة البيضاء، خاصة أن مجلس إدارة ميت عقبة يرى أنه أحد أفضل اللاعبين فى مركزه بالمنطقة العربية وأن بند شراءه بشكل نهائى يجب أن يكون على نفس الدرجة التى تتناسب مع إمكانياته.