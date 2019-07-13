شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفعل بند شراء شيلونجو من سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي، أن مسئولى الدراويش اتفقوا على الإبقاء علي الناميبي شيلونجو مهاجم الدراويش بشكل نهائي.

وقال المنياوي في تصريحات خاصة :" قررنا تسديد 3 مليون جنيه في خزينة اتحاد الكرة لصالح نادي سموحة وتفعيل عقد شراء شيلونجو بشكل نهائي بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الدراويش"

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وحصل الإسماعيلي على خدمات شيلونجو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية علي سبيل الإعارة من نادي سموحة مع وجود شرط يقضي بتحويل الاعارة لبيع نهائي حال تسديد ثلاثة مليون جنيه

وكان شيلونجو قد شارك مع منتخب بلاده في كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو الجاري .