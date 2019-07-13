رياضة | الاتحاد يتعاقد مع نجم شباب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يتعاقد مع نجم شباب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في الحصول على خدمات طارق الدالي ظهير أيسر فريق اللامسيا ببرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع اللاعب مساء أمس على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم مقبلة، في حضور طلعت يوسف المدير الفني للفريق، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.