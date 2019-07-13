شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستدعى محمود متولى للوقوف على حقيقة اصابته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي عرض التقارير الطبية التي احضرها محمود متولي مدافع الفريق علي الجهاز الطبي للنادي بالاضافة لتوقيع الكشف الطبي علي اللاعب نفسه للتأكد من حقيقة وجود اصابة تمنعه من الانتظام في فترة اعداد الدراويش.

وكان متولي قد ظهر في الاسماعيلي لاول مرة منذ انقطاعه عن فترة اعداد الدراويش مؤكدا انه لم يري رسائل واتس اب التي أرسلها الجهاز الفني للاعبين وحدد خلالها موعد انطلاق فترة الاعداد فضلا عن تاكيده معاناته من اصابة تمنعه من المشاركة في التدريبات.

وقرر مدير الكرة اطلاع الجهاز الطبي علي التقارير لتصعيد تقرير مفصل بالموقف لمجلس ادارة الاسماعيلي وتحديد حقيقة موقفه من اتهامه بالتمرد من عدمه ، لاتخاذ مايراه مناسبا تجاه اللاعب .