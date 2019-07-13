شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يكشف قائمة معسكر سلوفينيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) من المقرر أن يسلم المدير الفني لفريق الوحدة ماريو سيتانوفيتش مساء اليوم (السبت) لإدارة الكرة القائمة النهائية للاعبين الذين وقع الاختيار عليهم لمعسكر سلوفينيا، والسفر يوم بعد غد (الإثنين) لمدة 22 يوما، إذ سيخوض الفريق الوحداوي 5 وديات، وتكثيف التدريبات بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية، على أن يعود الفريق قبل انطلاقة الدوري بأسبوع ويجري لقاء وديا مع أحد الأندية المحلية. وكان المدرب ماريو أخضع جميع اللاعبين منذ انطلاقة التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين إلى تمارين لياقية من أجل الوصول إلى جاهزية كافة اللاعبين للمباريات الودية، واختيار أفضل التشكيلة. وطلب المدرب الوحداوي من الجهاز الفني لدرجة الشباب إرسال 5 لاعبين من أجل ضمهم إلى المعسكر الخارجي، ومنحهم فرصة اللعب مع الكبار.

من المقرر أن يسلم المدير الفني لفريق الوحدة ماريو سيتانوفيتش مساء اليوم (السبت) لإدارة الكرة القائمة النهائية للاعبين الذين وقع الاختيار عليهم لمعسكر سلوفينيا، والسفر يوم بعد غد (الإثنين) لمدة 22 يوما، إذ سيخوض الفريق الوحداوي 5 وديات، وتكثيف التدريبات بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية، على أن يعود الفريق قبل انطلاقة الدوري بأسبوع ويجري لقاء وديا مع أحد الأندية المحلية. وكان المدرب ماريو أخضع جميع اللاعبين منذ انطلاقة التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين إلى تمارين لياقية من أجل الوصول إلى جاهزية كافة اللاعبين للمباريات الودية، واختيار أفضل التشكيلة. وطلب المدرب الوحداوي من الجهاز الفني لدرجة الشباب إرسال 5 لاعبين من أجل ضمهم إلى المعسكر الخارجي، ومنحهم فرصة اللعب مع الكبار.

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