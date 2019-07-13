شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستنجد بالشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

استنجد مدرب فريق النصر بعدد من عناصر فريق درجة الشباب بالنادي الذي حقق الدوري الموسم الماضي، وألحقهم بالبعثة التي غادرت البرتغال صباح أمس (الجمعة) لإقامة المعسكر الإعدادي الذي سيستمر قرابة 25 يوما يتخللها خوض الفريق من أربع لخمس مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقا، واضطر فيتوريا لضم عدد من العناصر الشابة والتراجع عن إبعاد لاعبين آخرين بسبب عدم إبرام النادي لأي صفقة محلية حتى الآن رغم الاحتياج الفني الكبير في ظل الفراغ الذي يعيشه النادي، وضم المدرب النصراوي السداسي فرج الغشيان، ونايف الماس، ومحمد الشنقيطي، وسعود زيدان، وخالد الغوينم بجانب لاعب المواليد أيمن يحيى، كما ضمت البعثة النصراوية من العناصر الشابة المدافع عبدالإله العمري العائد بعد إعارته من نادي الوحدة، والحارس زيد البواردي، والمحور نواف الفرشان، والمهاجم فراس البريكان.

وتقدم القائمة الرباعي الأجنبي الثلاثي البرازيلي مايكون وجوليانو وبتروس، والحارس الأسترالي براد جونز، والحارسان وليد عبدالله وعبدالله العويشير، وحمد آل منصور، وعبدالرحمن العبيد، وسلطان الغنام، وعمرهوساوي، وعوض خميس، وعبدالعزيز الجبرين، وعبدالله الخبيري، وفهد الجميعة، والمهاجمان عبدالله آل سالم، وصالح آل عباس، بينما سيلتحق المغربيان نور الدين إمرابط وعبدالرزاق حمدالله بالمعسكر مباشرة، بينما سيتعذر التحاق النجم النيجيري أحمد موسى المشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، في وقت يجري يحيى الشهري تأهيلية بعد إجراء العملية الجراحية في كتفه قبل شهر من الآن.

من جانب آخر، تعقد الجمعية العمومية الثانية في مقر النادي اليوم (السبت)، إذ يتصدر اسم الدكتور صفوان السويكت لائحة الأكثر حظا بالفوز في ظل الدعم الذهبي له، إذ يحتاج أكثر من ربع الأصوات للفوز بشكل مباشر بالانتخابات، وسط منافسة نصر النصر وصالح الأطرم على كرسي رئاسة العالمي.