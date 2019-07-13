شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يواجه رابيد لينز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يخوض الفريق الهلالي ثاني مبارياته الودية أمام رابيد لينز النمساوي اليوم (السبت) على هامش معسكره الإعدادي المقام في مدينة لينز النمساوية، وسيسعى مدرب الزعيم رازفان لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء الودي الثاني بعد أن كسب الفريق الهلالي نظيره سبيتال النمساوي في المباراة الودية الأولى الثلاثاء الماضي بعشرة أهداف مقابل لا شيء، هذا ولن يشارك في اللقاء المهاجم الفرنسي غوميز الذي غادر يوم الخميس الماضي إلى تركيا لإجراء فحوصات طبية دورية على أن يعود غدا (الأحد) للالتحاق بمعكسر الفريق.

يخوض الفريق الهلالي ثاني مبارياته الودية أمام رابيد لينز النمساوي اليوم (السبت) على هامش معسكره الإعدادي المقام في مدينة لينز النمساوية، وسيسعى مدرب الزعيم رازفان لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء الودي الثاني بعد أن كسب الفريق الهلالي نظيره سبيتال النمساوي في المباراة الودية الأولى الثلاثاء الماضي بعشرة أهداف مقابل لا شيء، هذا ولن يشارك في اللقاء المهاجم الفرنسي غوميز الذي غادر يوم الخميس الماضي إلى تركيا لإجراء فحوصات طبية دورية على أن يعود غدا (الأحد) للالتحاق بمعكسر الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعيم يواجه رابيد لينز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.