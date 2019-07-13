شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مواجهات دور نصف نهائي «مازدا 14» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تنطلق اليوم (السبت) مباريات دور نصف النهائي ضمن بطولة «مازدا 14»، إذ سيلتقي في المباراة الأولى «عصائر صحتك» مع «حسوبة العقارية» الساعة 9:00 مساء، فيما ستجمع المباراة الثانية فريقي «مطعم أوغور» و«

تنطلق اليوم (السبت) مباريات دور نصف النهائي ضمن بطولة «مازدا 14»، إذ سيلتقي في المباراة الأولى «عصائر صحتك» مع «حسوبة العقارية» الساعة 9:00 مساء، فيما ستجمع المباراة الثانية فريقي «مطعم أوغور» و« تشيلسي » الساعة 10:00 مساء. وتقام المباريات على ملاعب فاير بول بحي المحمدية بجدة؛ وتحظى البطولة بإشراف الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وكان لاعب الأهلي أحمد الزين سلم جائزة أفضل لاعب لعواض العتيبي من مطعم أوغور.

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