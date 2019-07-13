شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد من قلعة زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف بالاتفاق مع محمد مصيلحى رئيس النادى بدء فترة الاعداد لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل اليوم السبت بعد إخطار اللاعبين بالتواجد بمقر النادى فى الثالثة عصرا.

وسبق وأعلن طلعت يوسف المدير الفنى الجهاز المعاون له بالاتحاد السكندرى وضم كل من عبد الجليل أمام فى منصب مدير الكره وكلا من منير عقيله و محمد إبراهيم كمدرب عام ومجدى بهلول مدرب حراس مرمى و احمد عبد اللطيف مخطط أحمال وأستمرار الجهاز الطبى و الادارى السابق .

ويسعى طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة بناء فريق قوى للمنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز و حصد بطولة كأس مصر لاستعادة أمجاد فريق الاتحاد السكندرى وأسعاد جمهور سيد البلد .