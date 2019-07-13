شكرا لقرائتكم حرس الحدود يعاود تدريباته بعد الراحة السلبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى التدريبات اليوم عقب الراحة السلبية التى منحها للاعبين أمس بسبب عدم الارهاق اللاعبين أستعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

منح طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود راحة سلبية للاعبى الفريق أمس الجمعة بسبب الضغط التدريبى على اللاعبين خلال الفترة الحالية .

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وقرر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق وليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.