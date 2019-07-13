النشرة الرياضية.. كهربا يقترب من تركيا.. وعواد يهاجم الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 13 يوليو.
كهربا يخرج عن صمته ويوجه رسالة لجماهير الزمالك
الأهلي يعدد مكاسب معسكر إسبانيا ويكشف موعد عودة الدوليين
تقرير .. 6 وجوه شابة لمرحلة "إحلال وتجديد" منتخب مصر
صورة .. تصعيد جديد من "كهربا" ضد الزمالك
تقرير .. هل ينتقل "كهربا" للأهلي علي طريقة سيد معوض؟
تقرير.. 5 وقائع تفسر سبب هجوم الجماهير على المنتخب
الخليج 365 يكشف تفاصيل "تصعيد" كهربا| سافر إلى تركيا عبر لبنان.. وشرط جزائي مع ناديه الجديد
"يوجد تعنت ضدي".. عواد يطلب من الإسماعيلي الرحيل
مصدر: كهربا يقترب من عملاق الدوري التركي
الصفقة الثالثة.. برشلونة يعلن ضم جريزمان رسميا
تقارير تركية: دينيزليسبور يزاحم على التعاقد مع كهربا
أول تحرك من الزمالك بعد سفر كهربا إلي تركيا
ريال مدريد يؤكد رحيل زيدان عن معسكره في كندا
بالمستندات واللوائح.. ما موقف كهربا حال رحيله عن الزمالك؟
بهدف لأيمن حفني.. الزمالك يختتم معسكره بفوز أمام أومونيا القبرصي
الزمالك يقترب من حسم صفقة مغربية
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