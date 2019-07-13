الإسماعيلي يستقر على دفع 3 ملايين جنيه ونصف لسموحة لتفعيل عقد شيلونجو

استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الي تفعيل البند الموجود في عقد اعارة الناميبى شيلونجو الذي يتيح للاسماعيلي شراءه بشكل نهائي عقب انتهاء الإعارة الست اشهر من سموحة مقابل دفع ثلاثة ملايين جنيه ونصف. اشهر من سموحة مقابل دفع ثلاثة ملايين جنيه ونصف. Advertisements يذكر ان اللاعب تم اعارته بنية البيع للدراويش مقابل مليون جنيه لمدة ٦ شهور. وعلمت الوفد ان مجلس اضطر الي تفعيل عقد شراء اللاعب الناميبى شيلونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في ظل عدم ابرام اي صفقه مميزة حتي الان استعدادا للموسم المقبل يرضي غرور محبي وعشاق النادي الاسماعيلي في كل مكان

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