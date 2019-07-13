رياضة | الأهلي يحدد رقم خرافي للاستغناء عن وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد رقم خرافي للاستغناء عن وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستقر مجلس ادارة النادي الأهلي، على تسويق المغربي وليد أزارو، من أجل الاستفادة من عائد بيعه الفترة المقبلة إلى جانب إفساح المجال لضم لاعبين جدد في موسم الانتقالات الصيفية.

وحددت إدارة القلعة الحمراء 4 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن أزارو، رغم تراجع مستواه هذا الموسم بعدما تلقى عددًا من العروض القوية الموسم الماضي وجرى رفضها.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع أزارو قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي مقابل مليون و300 ألف دولار قبل عامين، ورفض الأهلي رحيل وليد أزارو من قبل للدوري الصيني مطلع الموسم الماضي في عرض بلغت قيمته ما يقرب من 8 ملايين دولار.