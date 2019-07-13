حكم دولي يشهر إسلامه في مصر خلال مشاركته بكأس الأمم

اشهر الحكم الدولى البنينى الشهير كوفى كودجا اسلامه على هامش تواجده في مصر تزامنا مع بطولة كاس الامم الافريقية. واختار الحكم الدولى السابق اسم محمد كوفى وابدى سعادته باشهار اسلامه فى بلد الازهر الشريف.

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