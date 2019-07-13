شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم السبت ، فترة إعداد الانتاج الحربى للموسم الجديد بحضور جميع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار على ستاد المصانع الحربية بصلاح سالم . ويتجمع اللاعبين فى تمام الثالثة عصراً على أن ينطلق أول مران فى الخامسة عصراً . وحدد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى 20 يوليو الجارى موعداً للسفر لشرم الشيخ للدخول فى معسكر إعداد للموسم الجديد يستمر لمدة أسبوعين. ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق. Advertisements وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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