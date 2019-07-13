جدول توضيحي بمواعيد مباريات دور نصف النهائي لكاس أمم أفريقيا 2019| الفرق المتأهلة للمربع الذهبي لأمم...

مباريات دور النصف النهائى بكاس أمم أفريقيا 2019 المقام على أرض مصر، حيث تقام مباريات نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية كان 2019 يوم الأحد 14/7/2019، وكانت قد اكتمل عقد تأهل المنتخبات الأربعة لدور نصف النهائى بعدما ودع المنافسة بعض من القوى العظمة فى كرة القدم، وتأهل منتخبات نارية تحمل التاريخ المشرف للقارة السمراء فى محاولة خطف اللقب بفرص متساوية للجميع.

أربعة منتخبات نارية فى نصف النهائى

تأهل أربعة منتخبات لدور نصف نهائى أمم أفريقيا 2019، ونجحت المنتخبات المتأهلة فى التمسك بفرص الوصول لنهائى الأحلام، كما ودعت البطولة أربعة منتخبات أخرى بعد تقديمهم لأداء مذهل ومشرف ويليق بسمعة القارة السمراء، دور ربع النهائى شهد ملحميات نارية حيث شهد دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية مباراة ملحمية ونارية ذات العيار الثقيل:

وبدء بتأهل منتخب السنغال بعد فوز على منتخب بنين 1-0. تأهل منتخب نيجيريا بعد فوز مثير وفى الدقائق الأخيرة على منتخب جنوب أفريقيا 2-1 .

– وفى الملحمة العربية المنتظرة تأهل كلا من: منتخب الجزائر على حساب منتخب كوت ديفوار بعد انتهاء أشواط المباراة بنتيجة 1-1 ونجح محاربى الصحراء فى حسم ركلات الترجيح بنتيجة 4-3. منتخب تونس المنتخب العربى الثانى بالتأهل بعد فوز سهل على منتخب مدغشقر صاحب مفاجأت البطولة بعدما حقق نسور قرطاج الفوز بثلاثية نظيفة.

المربع الذهبي لأمم افريقيا 2019 ومواعيد المباريات والملاعب مبروك للجميع

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مواعيد دور نصف النهائي: الأحد 14 يوليو

السنغال VS تونس الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة باستاد الدفاع الجوى نيجيريا VS الجزائر الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي

دور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019

دور النصف نهائى قوى وذات طابع حاسم يشهد دور نصف نهائى كأس أمم أفريقيا 2019 أخر المواجهات النارية والحاسمة، ويواجه منتخب تونس منافسه منتخب السنغال يوم الأحد 14/7/2019 فى الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوى، بينما يلتقى منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي.

والجدير بالذكر أنه سيتم استخدام تقنية الفار فى اللقائين بعدما أقرت لوائح البطولة فى استخدامه من دور ربع النهائى وحتى اللقاء الأخير.