الان تتابع #النصر بلا رئيس يخطف عبدالفتاح آدم #عبدالفتاح_ادم_نصراوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - الرياض - عبدالمجيد بن طالب : وافق مجلس إدارة نادي التعاون على انتقال اللاعب ⁧عبدالفتاح⁩ لنادي النصر ، وسيكون التوقيع الرسمي فور إنتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة ،ث. وقد مثّل الجانب النصراوي في الصفقة الأستاذ “عبدالرحمن الحلافي” الجدير بالذكر أن قيمة انتقال اللاعب وصلت إلى 22 مليون ريال وحصة اللاعب منها 5 ملايين ريال.

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