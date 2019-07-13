يوفنتوس الإيطالي يعلن ضم سادس صفقاته الصيفية

كشف نادى يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، عن تعاقده مع الأرجنتينى كريستيان روميرو مدافع فريق جنوى، بعقد لمدة 5 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024.

وكشف الموقع الرسمى لنادى يوفنتوس عن التعاقد مع المدافع الأرجنتيني صاحب الـ21 عاما، لمدة 5 سنوات قادمة، مع بقاءه مع جنوى فى الموسم المقبل بدون مقابل مادى.

وأعلن نادى السيدة العجوز أن الصفقة بلغت 26 مليون يورو سيتم دفعها على مدار 3 مواسم، للاعب الذى انضم إلى جنوى فى الصيف الماضى قادما من فريق بيليجرانو الأرجنتينى.

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وشارك روميرو الموسم الماضى مع جنوى فى 29 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، وتعرض للطرد فى مبارتين، كان احداها طرد مباشر.

ويعد المدافع الأرجنتيني سادس صفقات اليوفى خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بعد ضم الخماسى الحارس جيانلويجى بوفون، ادريان رابيو، أرون رامسى، بيليجرينى والمدافع التركى ميريح ديميرال.

وتولى ماوريسيو سارى تدريب فريق يوفنتوس بداية من الموسم المقبل، بعد رحيله عن تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلفا للمدرب السابق ماسيمليانو أليجرى. جدير بالذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضى، للعام الثامن على التوالى.